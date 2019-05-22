"Генк" выставил ценник на звезду сборной Украины

Один из грандов итальянской серии А клуб "Наполи" всерьез намерен заключить контракт с игроком сборной Украины, полузащитником бельгийского "Генка" Русланом Малиновским.

По информации CalcioNapoli24, команда из Неаполя уже обратилась к руководству "Генка" по поводу цены на украинского хавбека, который провел хороший сезон и помог команде выиграть чемпионский титул.

Руслан Малиновский

Агент футболиста Сергей Серебренников не стал подтверждать или опровергать информацию журналистов.

"Стоимость трансфера? "Генк" оценивает Руслана как минимум в 10 миллионов евро. Что касается "Наполи" или других команд, то названия я говорить не буду. Скажу лишь, что интерес есть от английских и итальянских клубов", - заявил Серебренников в комментарии CalcioNapoli24Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский близок к переходу в московский "Спартак".

По данным портала Чемпионат.сom, "красно-белые" ведут активные переговоры с нынешним клубом нашего футболиста – бельгийским "Генком". Отмечается, что вероятность успешного завершения сделки очень высока.

Агент футболиста Сергей Серебренников выступил с резким заявлениемотносительно информации российских журналистов, обвинив их во лжи.

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