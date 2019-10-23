Где смотреть онлайн Динамо – Копенгаген: по какому каналу трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" принимает "Копенгаген"

Поединок лидеров группы ЛЕ пройдет на НСК "Олимпийский" 24 октября. Время матча – 22:00

Команды имеют по четыре очка

"Динамо" потеряло основного вратаря

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 24 октября, проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы. Команда Алексея Михайличенко примет датский "Копенгаген".

ВРЕМЯ МАТЧА ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Встреча состоится на поле главной арены Украины НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Копенгаген. Начало встречи – в 22:00.

ФК "Динамо"

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Увидеть поединок можно будет на телеканале "Футбол 2". Трансляции будет предшествовать показ игры "Сент-Этьен" – "Александрия", а также аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, в своей эфирной сетке трансляцию из Киева запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".

Отметим, что после двух сыгранных матчей "Динамо" и "Копенгаген" лидируют в группе В, имея в активе по четыре очка. При этом киевляне еще не пропускали в турнире, однако накануне битвы с главным конкурентом лишились из-за травмы основного вратаря Дениса Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренера "Динамо" Алексея Михайличенко не пускали в раздевалку команды на выездной игре Лиги Европы со шведским "Мальме".

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