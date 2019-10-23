Где смотреть онлайн Динамо – Копенгаген: по какому каналу трансляция матча Лиги Европы

- Киевское "Динамо" принимает "Копенгаген"
- Поединок лидеров группы ЛЕ пройдет на НСК "Олимпийский" 24 октября. Время матча – 22:00
- Команды имеют по четыре очка
- "Динамо" потеряло основного вратаря
Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 24 октября, проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы. Команда Алексея Михайличенко примет датский "Копенгаген".
ВРЕМЯ МАТЧА ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН
Встреча состоится на поле главной арены Украины НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Копенгаген. Начало встречи – в 22:00.
ФК "Динамо"
ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН
Увидеть поединок можно будет на телеканале "Футбол 2". Трансляции будет предшествовать показ игры "Сент-Этьен" – "Александрия", а также аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.
Кроме того, в своей эфирной сетке трансляцию из Киева запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".
Отметим, что после двух сыгранных матчей "Динамо" и "Копенгаген" лидируют в группе В, имея в активе по четыре очка. При этом киевляне еще не пропускали в турнире, однако накануне битвы с главным конкурентом лишились из-за травмы основного вратаря Дениса Бойко.
Как сообщал OBOZREVATEL, тренера "Динамо" Алексея Михайличенко не пускали в раздевалку команды на выездной игре Лиги Европы со шведским "Мальме".
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