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Где смотреть онлайн 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,2 т.
Где смотреть онлайн 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В Украинской футбольной Премьер-лиге 15-16 июля пройдут матчи предпоследнего, 31-го, тура розыгрыша национального первенства.

Главным событием игрового дня, несомненно, станет битва киевского "Динамо" и луганской "Зари", которые ведут очную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Где смотреть онлайн 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

Традиционно матчи УПЛ можно будет увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 31-й тур

15 июля (среда)

19:00. "Шахтер" – "Колос", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор

16 июля (четверг)

17:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

17:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Денис Шурман

19:00. "Десна" – "Александрия", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

19:00. "Динамо" – "Заря, 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Виталий Романов

Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия с розыгрыша УПЛ львовской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистов киевского "Динамо" накануне матча с "Зарей" запрут на клубной базе.

Премьер-лига Украины
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