Где смотреть онлайн 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В Украинской футбольной Премьер-лиге 15-16 июля пройдут матчи предпоследнего, 31-го, тура розыгрыша национального первенства.

Главным событием игрового дня, несомненно, станет битва киевского "Динамо" и луганской "Зари", которые ведут очную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Традиционно матчи УПЛ можно будет увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 31-й тур

15 июля (среда)

19:00. "Шахтер" – "Колос", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Шандор

16 июля (четверг)

17:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин 17:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Денис Шурман 19:00. "Десна" – "Александрия", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Максим Козыряцкий 19:00. "Динамо" – "Заря, 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виталий Романов

Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия с розыгрыша УПЛ львовской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистов киевского "Динамо" накануне матча с "Зарей" запрут на клубной базе.