Где смотреть онлайн 10-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на игры сборных возобновляется чемпионат страны.
10-й тур начнется уже в пятницу, 20 ноября. Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет в Кропивницком с "Ингульцом", а действующий чемпион донецкий "Шахтер" примет в Киеве "Александрию".
Увидеть поединки можно будет благодаря прямым трансляциям на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание игрового дня.
Премьер-лига. 10-й тур
20 ноября (пятница)
19:00. "Рух" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, "Арена Львов"
Главный арбитр: Константин Труханов
21 ноября (суббота)
14:00. "Ингулец" – "Динамо", "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Денис Шурман
17:00. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр VAR: Виталий Романов
22 ноября (воскресенья)
14:00. "Минай" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
17:00. "Десна" – "Львов", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Евгений Арановский
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