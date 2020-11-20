Где смотреть онлайн 10-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на игры сборных возобновляется чемпионат страны.

10-й тур начнется уже в пятницу, 20 ноября. Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет в Кропивницком с "Ингульцом", а действующий чемпион донецкий "Шахтер" примет в Киеве "Александрию".

Увидеть поединки можно будет благодаря прямым трансляциям на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание игрового дня.

Премьер-лига. 10-й тур

20 ноября (пятница)

19:00. "Рух" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Константин Труханов

21 ноября (суббота)

14:00. "Ингулец" – "Динамо", "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Денис Шурман

17:00. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Виталий Романов

22 ноября (воскресенья)

14:00. "Минай" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

17:00. "Десна" – "Львов", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Евгений Арановский

Матч "Олимпик" – "Заря" перенесен из-за вспышки коронавируса в донецкой команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Назарий Русин получил травму и выбыл на длительный срок.