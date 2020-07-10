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Где смотреть 30-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,0 т.
Где смотреть 30-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 11-12 июля будут сыграны матчи 30-го тура национального первенства в элитном дивизионе.

В двух главных поединках игрового дня сойдутся "Десна" с "Шахтером" и "Динамо" с "Александрией".

Где смотреть 30-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

Традиционно матчи можно будет увидеть в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 30-й тур

11 июля (суббота)

17:00. "Колос" – "Заря", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

19:30. "Днепр-1" – "Львов", УНИАН
Тернополь, местный стадион
Главный арбитр: Виктор Копиевский

12 июля (воскресенье)

17:00. "Мариуполь" – "Олимпик", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Владимир Новохатний

19:30. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:30. "Десна" – "Шахтер", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Анатолий Абдула

Матч "Карпаты" – "Ворскла" не состоится из-за снятия львовского клуба с розыгрыша УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" и выиграло Кубок Украины.

Премьер-лига Украины
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