Где смотреть 30-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге 11-12 июля будут сыграны матчи 30-го тура национального первенства в элитном дивизионе.
В двух главных поединках игрового дня сойдутся "Десна" с "Шахтером" и "Динамо" с "Александрией".
Традиционно матчи можно будет увидеть в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига Украины. 30-й тур
11 июля (суббота)
17:00. "Колос" – "Заря", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
19:30. "Днепр-1" – "Львов", УНИАН
Тернополь, местный стадион
Главный арбитр: Виктор Копиевский
12 июля (воскресенье)
17:00. "Мариуполь" – "Олимпик", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Владимир Новохатний
19:30. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
19:30. "Десна" – "Шахтер", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Анатолий Абдула
Матч "Карпаты" – "Ворскла" не состоится из-за снятия львовского клуба с розыгрыша УПЛ.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" и выиграло Кубок Украины.