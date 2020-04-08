Сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может стать "новым Шевченко".

"Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он слишком быстр", – цитирует слова Сонко издание Sportarena.

Андрей Шевченко 24 Канал

Он также назвал компоненты, в которых Супряге нужно прибавить, чтобы выйти на новый уровень.

"Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. И в то же время, чтобы он окреп. Для этого надо работать в тренажерном зале. Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалить себя, свой настрой, менталитет", – добавил Сонко.

Напомним, что нападающий принадлежит "Динамо", но выступает в "Днепре-1" на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче против киевлян в украинской Премьер-лиге Супряга оформил хет-трик и установил историческое достижение.

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