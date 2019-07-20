Футболисты "Шахтера", попавшиеся пьяными за рулем, лишились карьеры

Стала известна судьба игроков донецкого "Шахтера" U-19 Олега Гладченко, Ярослава Фурсова и Владимира Грачева, которых в 2015 году задержали в Киеве за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает tribuna.com после этого инцидента двоим футболистам пришлось завершить карьеры.

Первым пострадал Гладченко. Его "Шахтер" еще в октябре 2015 года отчислил из клуба. После этого защитник летом 2016 попытался попасть в польскую "Погонь" (Седльце), где был на просмотре. Вскоре его же подписал "Черноморец", за молодежку которого он выступал до января прошлого года. По данным Transfermarkt, с тех пор Олег находится без клуба.

Не намного лучше ситуация сложилась у Фурсова. Тогдашний главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов даже вызвал защитника на собрание в ноябре 2015 года. Однако уже следующим летом он, как и Гладченко, покинул "Шахтер", перейдя в молодежку "Зари" - сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. Но летом 2017 года Ярослав покинул и луганский клуб, после чего новой команды не нашел.

Из всей тройки меньше всего пострадал Грачев, которого, как и Фурсова, даже раз вызвали в сборную Украины U-19 после истории с полицией. Он дольше всех трех пробыл в клубе и даже выиграл с командой Кривенцова чемпионат U-21 в сезоне 17/18. И уже после этого покинул "Шахтер".

Гладченко (слева) и Фурсов

"Сейчас я без клуба, но могу сказать, что в ближайшее время буду играть в чемпионате Кипра. Надеюсь, в течение 1-2 недель решу эту проблему ", - заявил Грачев.

В отличие от Владимира, Фурсов не захотел общаться, только добавив: "Опять хотите чего-то черного?". Связаться с Гладченко не удалось. Как пояснил тот же Грачев, оба, скорее всего, уже прекратили карьеру футболистов:

"Простите, но ни с кем из них я не поддерживаю связь. Слышал только, они вдвоем уже закончили с футболом".

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