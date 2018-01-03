Футболист сборной России опозорился на отдыхе в Дубае

Нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин в Instagram выложил странное видео со своего отдыха в Дубае. В клипе футболист "Зенита" станцевал под песню "Панда" американского рэпера Desiigner, надев огромную игрушечную голову этого черно-белого медведя.

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

В сети такой странный перфоманс форварда назвали позорным.

"Если играть не умеет, то хоть танцем с головой панды решил привлечь к себе внимание, но и танцевать тоже не умеет. Простая констатация. Уж лучше бы не позорился: ни такта, ни ритма, слуха тоже нет. Ноги танцуют отдельно от музыки", - отметили болельщики.

Ранее Кокорин очутился в эпицентре скандала в Москве. Футболист сборной России был задержан полицией.