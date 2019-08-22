Футболист "Зари" забил бомбезный гол "Эспаньолу" в Лиге Европы

Футболисты "Зари" организовали идеальную контратаку в матче плей-офф Лиги Европы против "Эспаньола", завершившуюся фантастическим ударом Владислава Кочергина.

На 38-й минуте Хави Пуадо отдавал разрезающий пас на партнера в штрафную "Зари", луганчане его прочитали и выбежали в контратаку. Громов получил мяч на правом фланге, прострелил в штрафную, Кабаев пяткой скинул на Кочергина, а Владислав роскошным "выстрелом" открыл счет в матче.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на этот шедевр.

Напомним, что в третьем квалификационном туре ЛЕ украинский клуб прошел болгарский ЦСКА. Первая игра на выезде завершилась со счетом 1:1. Второй матч подопечные Скрипника выиграли — 1:0.

До этого "Заря" уже прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

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