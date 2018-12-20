Футболист обиделся на арбитра и отправил его в жесткий нокаут

Футболист аргентинского "Спортинга" Луис Масиэль до потери сознания избил арбитра Габриэля Кортинеса, показавшего ему вторую желтую карточку. Инцидент произошел в конце второго тайма.

Судья матча принял решение удалить футболиста за нарушение правил, после чего спортсмен нанес два удара в голову, отправив рефери в нокаут.

«Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После я отключился и больше ничего не помню», — рассказал Кортинес в интервью SportMediaset.

Отметим, что в прошлом году подобный случай произошел в Харькове во время матча аматорского турнира по футзалу Осенний Кубок СК "Вирта". По ходу встречи между командами PVM и Viva Cup тренер последних жестоко ударил судью, отправив того в нокаут.