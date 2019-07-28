Футболист киевского "Динамо" заявил, что хочет играть в России

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар признался, что очень хотел бы продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Тамаш Кадар ФК Динамо

"Можно сказать, что я был близок к переходу в "Зенит", но этого не случилось. Причина мне неизвестна – Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня. Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел туда перейти, если бы я мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" получило бы хорошую компенсацию", - рассказал футболист в интервью Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Динамо" Артем Беседин в шутку оценил трансфер Неймара в столичный клуб, заявив что ему в привили бы любовь к дисциплине.

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