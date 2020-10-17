Футболист "Динамо" забил роскошный гол с лета в матче УПЛ. Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена отметился голом-шедевром в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

На 30-й минуте поединка во Львове против местного "Руха", Виктор Цыганков выиграл борьбу за мяч на фланге и вырезал крутейшую передачу де Пене на ход. 28-летний уругваец ударом с лета с 14 метров прошил Бандуру.

Встреча завершилась со счетом 2:0. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник харьковского клуба "Металлист-1925" Ярослав Ямполь отметился фантастическим ударом в матче Первой лиги.

30-летний уроженец Луганской области забил на 38-й минуте поединка против кременчугского "Кремня" (4:2).