Футболист "Динамо" зажег с 64-летней звездой русского шансона

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш 19 апреля отметил свой 28-й день рождения. Футболист провел торжество в кругу родных, близких друзей и партнеров по команде, среди которых был вратарь Георгий Бущан, полузащитники Олег Гусев и Сергей Рыбалка.

Кроме того, главным гостем мероприятия стала звезда русского шансона Любовь Успенская, сообщает UA-Football. Уроженка Киева, которая давно проживает в столице России Москве, развлекала присутствующих на торжестве своими самыми известными хитами.

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Напоследок друзья Гармаша хором спели ему традиционное "Happy birthday to you".

Как сообщал "Обозреватель", футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш потребовал многомиллионную компенсацию от владельцев паркинга, где в декабре минувшего года был обстрелян его автомобиль