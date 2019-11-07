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7 ноября • обновлено в 20:17
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"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети

1.8т Читать материал на украинском

Новая форма сборной России по футболу, которая была представлена в четверг, 7 ноября, и посвящена чемпионату Европы 2020 года, вызвала бурную реакцию у местных болельщиков.

На торжественном мероприятии форму представили Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук, однако фанаты высмеяли как нелепую презентацию, так и дизайн экипировки.

"Какое убожество. Ну почему главным героем ролика про форму сборной России выступает негр, а единственный названный футболист Ильзат Ахметов? Ничего не имею против ни Ильзата, ни безымянного негра, но как же тупо выбрать именно их для формы сборной России", - комментирует юзер видео презентации.

"Очередная вариация безыдейной красно-белой тренировочной манишки с нашитым поверх гербом и всяческим отсутствием наличествующего на флаге синего. Год за годом, уже на протяжении 10 лет", - оценивает форму пользователь.

"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
"Полный шлак и убожество": новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети
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Тег
сборная России по футболу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Где надпись СССР,серп и молот?
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