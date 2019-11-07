Новая форма сборной России по футболу, которая была представлена в четверг, 7 ноября, и посвящена чемпионату Европы 2020 года, вызвала бурную реакцию у местных болельщиков.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

На торжественном мероприятии форму представили Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук, однако фанаты высмеяли как нелепую презентацию, так и дизайн экипировки.

Представлена форма сборной России для Евро-2020 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/5TyuX9D79U — IZ.RU (@izvestia_ru) November 7, 2019

"Какое убожество. Ну почему главным героем ролика про форму сборной России выступает негр, а единственный названный футболист Ильзат Ахметов? Ничего не имею против ни Ильзата, ни безымянного негра, но как же тупо выбрать именно их для формы сборной России", - комментирует юзер видео презентации.

"Очередная вариация безыдейной красно-белой тренировочной манишки с нашитым поверх гербом и всяческим отсутствием наличествующего на флаге синего. Год за годом, уже на протяжении 10 лет", - оценивает форму пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил о нецелесообразности проведения товарищеского матча против команды Украины до Евро-2020.

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