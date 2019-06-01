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Финал Лиги чемпионов: появилось видео церемонии награждения

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"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов разобрался с еще одним английским клубом - "Тоттенхэмом" (2:0), выиграв 6-й кубок в своей истории.

Финальный поединок ЛЧ прошел на испанском стадиона "Ванда Метрополитано", где "Ливерпуль" получил важную награду.

В нынешнем финале ЛЧ "ливерпульцам" удалось выиграть во многом благодаря быстрому голу, который уже на 2 минуте забил Мохаммед Салах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финал между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был назначен самый скандальный рефери сезона, поставив пенальти уже на 2 минуте.

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Мохаммед СалахХарри Кейн
Место
ИспанияМадрид
Теги
ФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
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