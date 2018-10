ФИФА запретила матч "Барселоны"

Международная Федерация футбола (ФИФА) запретила матч "Жирона" – "Барселона" в США. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не даст разрешения на проведение этого поединка чемпионата Испании 27 января 2019 года в Майами.

"ФИФА не разрешает проведение этой встречи нигде, кроме стадиона "Жироны", где она играет. Матчи чемпионата должны проходить внутри страны. Мы выступаем против проведения матча "Жирона" – "Барселона" в США и любой другой стране, кроме Испании", – цитирует Инфантино AS.

Представители испанского первенства заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS), как только получат официальный запрет от ФИФА на проведение матча.

La Liga response to FIFA’s official opposition to match in Miami: Should we receive official notification from FIFA that they prohibit the match, we will take the case to the Court of Arbitration for Sport (CAS) urgently