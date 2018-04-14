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ФИФА придумала новый чемпионат мира

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Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что Клубный чемпионат мира подвергнется реформе. Планируется, что обновленный турнир будет проводиться раз в четыре года, а не ежегодно, и состоять из 31 матча. Предварительное время старта соревнований - июнь/июль 2021 года.

ФИФА рассчитывает на доход от 650 миллионов до 1 млрд долларов, информирует Reuters. В турнире будут участвовать все победители Лиги чемпионов за четыре года и Лиги Европы. Помимо европейских команд, ФИФА пригласит четыре или пять клубов из Южной Америки, один из Океании и по два от Азии, КОНКАКАФ и Африки.

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Если за четыре года какая-то команда выиграет внутриконтинентальный турнир более одного раза, то в Клубном чемпионате мира ФИФА поучаствует следующий за ним в рейтинге клуб.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что ФИФА решила изменить правила футбола.

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Тема
Клубный чемпионат мира по футболу
Источник
Источник:Евроспорт
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