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3 октября • обновлено в 00:28
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Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября

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Матчами в группах Е, F, G и H завершился 2-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Центральный поединок тура прошел на "Камп Ноу", где каталонская "Барселона" проигрывала весь первый тайм итальянскому "Интеру", но смогла добыть победу (2:1). Каталонцы серьезно прибавили после перерыва и два фантастических удара Суареса похоронили "нерадзурри".

Все результаты 2 октября

Группа E

"Ливерпуль" Англия – "Ред Булл" Австрия 4:3

Голы: 1:0 – 9 Мане, 2:0 – 25 Робертсон, 3:0 – 36 Салах, 3:1 – 39 Хван Хи Чхан, 3:2 – 56 Минамино, 3:3 – 60 Холанд, 4:3 – 69 Салах.
Ливерпуль – Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах (Кейта, 90).
Ред Булл – Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.
Предупреждение: Фабиньо (86).

Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября

"Генк" Бельгия – "Наполи" Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Генк – Кауке, Мехле, Лукуми, Куэста, Уронен, Берге, Хаджи (Хейнен, 90), Ито, Грошовски, Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта.
Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Кальехон, Элмаз (Мертенс, 58), Лосано, Милик (Льоренте, 72).
Предупреждения: Ито (50), Милик (65), Фабиан Руис (78).

Группа F

"Барселона" Испания – "Интер" Италия 2:1

Голы: 0:1 – 2 Мартинес, 1:1 – 58 Суарес, 2:1 – 84 Суарес.
Барселона – тер Стеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.
Интер – Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.
Предупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52), Видаль (76), Санчес (77).

Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября

"Славия" Чехия – "Боруссия" Д Германия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 35 Хакими, 0:2 – 89 Хакими.
Славия – Коларж, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Шкода, 83), Масопуст (Зелены, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олайинка.
Боруссия Д – Бюрки, Хуммельс, Хакими (Загаду, 90), Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт (Гетце, 90), Витцель, Ройс, Геррейру.
Предупреждения: Пишчек (22), Шевчик (45), Говорка (50).

Группа G

"Зенит" Россия – "Бенфика" Португалия 3:1

Голы: 1:0 – 21 Дзюба, 2:0 – 70, автогол Рубен Диаш, 3:0 – 78 Азмун, 3:1 – 85 де Томас.
Зенит – Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Азмун (Ерохин, 81), Дзюба, Дриусси.
Бенфика – Влаходимос, Жардел, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Пицци (Винисиус, 60), Фейса (Кайо, 60), Рафа Силва, Габриэл, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).
Предупреждение: Ракицкий (44).

"РБ Лейпциг" Германия – "Лион" Франция 0:2

Голы: 0:1 – 11 Депай, 0:2 – 65 Терье.
РБ Лейпциг – Гулачи, Хальстенберг, Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Забитцер, Айдара (Форсберг, 58), Конате (Мукиеле, 23), Поульсен, Вернер.
Лион – Антони Лопеш, Дюбуа, Марсал, Андерсен, Коне, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Терье (Траоре, 69), Тузар, Марсело, Депай (Дембеле, 79).
Предупреждения: Айдара (43), Упамекано (54), Орбан (55).

Группа H

Лилль Франция – Челси Англия 1:2

Голы: 0:1 – 22 Абрахам, 1:1 – 33 Осимхен, 1:2 – 77 Виллиан.
Лилль – Меньян, Габриэл, Фонте, Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луис Араужо (Шека, 75), Осимхен.
Челси – Аррисабалага, Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Томори, Зума, Алонсо, Маунт (Ковачич, 87), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 85), Канте, Аспиликуэта, Абрахам.
Предупреждения: Джеймс (35), Иконе (44).

Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября
Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября

"Валенсия" Испания – "Аякс" Голландия 0:3

Голы: 0:1 – 8 Зиеш, 0:2 – 34 Промес, 0:3 – 67 ван де Бек.
Валенсия – Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 76), Коклен (Тьерри Коррейя, 70), Парехо, Родриго, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 57).
Аякс – Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартинес, Тадич, Зиеш (Хунтелар, 85), Блинд, Промес (Нерес, 81), Тальяфико, ван де Бек (де Йонг, 88).
Предупреждения: Велтман (12), Тальяфико (27), Коста (45), Мартинес (60), Онана (61), Ли Кан Ин (72), Гарай (76), Промес (81), Блинд (82).

Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября

Новости
Спасение "Шахтера" и позор Москвы: результаты Лиги чемпионов 1 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на легендарном "Сан Сиро" донецкий "Шахтер" вырвал победу у итальянской "Аталанты" (2:1). Гол на последней секунде 5-й добавленной минуты забил Манор Соломон, а в первом тайме Андрей Пятов отбил пенальти.

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Тема
Лига чемпионов
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