Фантастика от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 октября

Матчами в группах Е, F, G и H завершился 2-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Центральный поединок тура прошел на "Камп Ноу", где каталонская "Барселона" проигрывала весь первый тайм итальянскому "Интеру", но смогла добыть победу (2:1). Каталонцы серьезно прибавили после перерыва и два фантастических удара Суареса похоронили "нерадзурри".

Все результаты 2 октября

Группа E

"Ливерпуль" Англия – "Ред Булл" Австрия 4:3 Голы: 1:0 – 9 Мане, 2:0 – 25 Робертсон, 3:0 – 36 Салах, 3:1 – 39 Хван Хи Чхан, 3:2 – 56 Минамино, 3:3 – 60 Холанд, 4:3 – 69 Салах.

Ливерпуль – Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах (Кейта, 90).

Ред Булл – Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.

Предупреждение: Фабиньо (86).

"Генк" Бельгия – "Наполи" Италия 0:0 (0:0, 0:0) Генк – Кауке, Мехле, Лукуми, Куэста, Уронен, Берге, Хаджи (Хейнен, 90), Ито, Грошовски, Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Кальехон, Элмаз (Мертенс, 58), Лосано, Милик (Льоренте, 72).

Предупреждения: Ито (50), Милик (65), Фабиан Руис (78).

Группа F

"Барселона" Испания – "Интер" Италия 2:1 Голы: 0:1 – 2 Мартинес, 1:1 – 58 Суарес, 2:1 – 84 Суарес.

Барселона – тер Стеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

Предупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52), Видаль (76), Санчес (77).

"Славия" Чехия – "Боруссия" Д Германия 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – 35 Хакими, 0:2 – 89 Хакими.

Славия – Коларж, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Шкода, 83), Масопуст (Зелены, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олайинка.

Боруссия Д – Бюрки, Хуммельс, Хакими (Загаду, 90), Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт (Гетце, 90), Витцель, Ройс, Геррейру.

Предупреждения: Пишчек (22), Шевчик (45), Говорка (50).

Группа G

"Зенит" Россия – "Бенфика" Португалия 3:1 Голы: 1:0 – 21 Дзюба, 2:0 – 70, автогол Рубен Диаш, 3:0 – 78 Азмун, 3:1 – 85 де Томас.

Зенит – Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Азмун (Ерохин, 81), Дзюба, Дриусси.

Бенфика – Влаходимос, Жардел, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Пицци (Винисиус, 60), Фейса (Кайо, 60), Рафа Силва, Габриэл, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).

Предупреждение: Ракицкий (44).

"РБ Лейпциг" Германия – "Лион" Франция 0:2



Голы: 0:1 – 11 Депай, 0:2 – 65 Терье.

РБ Лейпциг – Гулачи, Хальстенберг, Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Забитцер, Айдара (Форсберг, 58), Конате (Мукиеле, 23), Поульсен, Вернер.

Лион – Антони Лопеш, Дюбуа, Марсал, Андерсен, Коне, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Терье (Траоре, 69), Тузар, Марсело, Депай (Дембеле, 79).

Предупреждения: Айдара (43), Упамекано (54), Орбан (55).

Группа H

Лилль Франция – Челси Англия 1:2 Голы: 0:1 – 22 Абрахам, 1:1 – 33 Осимхен, 1:2 – 77 Виллиан.

Лилль – Меньян, Габриэл, Фонте, Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луис Араужо (Шека, 75), Осимхен.

Челси – Аррисабалага, Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Томори, Зума, Алонсо, Маунт (Ковачич, 87), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 85), Канте, Аспиликуэта, Абрахам.

Предупреждения: Джеймс (35), Иконе (44).

"Валенсия" Испания – "Аякс" Голландия 0:3 Голы: 0:1 – 8 Зиеш, 0:2 – 34 Промес, 0:3 – 67 ван де Бек.

Валенсия – Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 76), Коклен (Тьерри Коррейя, 70), Парехо, Родриго, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 57).

Аякс – Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартинес, Тадич, Зиеш (Хунтелар, 85), Блинд, Промес (Нерес, 81), Тальяфико, ван де Бек (де Йонг, 88).

Предупреждения: Велтман (12), Тальяфико (27), Коста (45), Мартинес (60), Онана (61), Ли Кан Ин (72), Гарай (76), Промес (81), Блинд (82).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на легендарном "Сан Сиро" донецкий "Шахтер" вырвал победу у итальянской "Аталанты" (2:1). Гол на последней секунде 5-й добавленной минуты забил Манор Соломон, а в первом тайме Андрей Пятов отбил пенальти.

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