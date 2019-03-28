Фанаты "Манчестер Сити" из-за Зинченко передали привет Гвардиоле

Фанаты английского "Манчестер Сити" буквально потребовали от наставника команды Хосепа Гвардиолы включить украинца Александра Зинченко в состав на игру Премьер-лиги с лондонским "Фулхэмом", которая состоится 30 марта.

На странице Manchester City News в социальной сети Twitter был проведен опрос о том, кого фанаты "горожан" хотят видеть в стартовом составе на позиции левого защитника в игре с "коттеджерами". Зинченко в списке претендентов занял первое место с впечатляющим отрывом, набрав 76% голосов.

Александр Зинченко (крайний слева) с партнерами ФК "Манчестер Сити"

Who should start at left-back in Manchester City's game against Fulham on Saturday? #mcfc — Manchester City News (@ManCityMEN) 27 марта 2019 г.

Отметим, что болельщики "Сити" были в восторге от того, как Александр сыграл за сборную Украины в стартовых матчах отбора Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" принял решение относительно карьеры Зинченко.

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