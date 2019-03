Фанаты "Манчестер Сити" из-за Зинченко передали привет Гвардиоле

Фанаты английского "Манчестер Сити" буквально потребовали от наставника команды Хосепа Гвардиолы включить украинца Александра Зинченко в состав на игру Премьер-лиги с лондонским "Фулхэмом", которая состоится 30 марта.

На странице Manchester City News в социальной сети Twitter был проведен опрос о том, кого фанаты "горожан" хотят видеть в стартовом составе на позиции левого защитника в игре с "коттеджерами". Зинченко в списке претендентов занял первое место с впечатляющим отрывом, набрав 76% голосов.

Who should start at left-back in Manchester City's game against Fulham on Saturday? #mcfc