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Европа против: ФИФА затеяла очередную революцию

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Международная Федерация футбола (ФИФА) планирует организацию нового клубного турнира и соревнования для национальных сборных. При этом ведущие европейские профессиональные лиги выступили категорически против даже вынесения подобного предложения на голосование.

Глава ФИФА Джанни Инфантино хочет создать Лигу мира и изменить формат клубного чемпионата мира. В Лиге мира предполагается участие восьми лучших сборных, и она будет проводиться раз в два года. Клубный чемпионат мира, предположительно, будет проходить раз в четыре года с участием 24 команд.

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Европа против: ФИФА затеяла очередную революцию

Профессиональные лиги Англии, Испании, Германии и еще 38 чемпионатов не поддержали эту инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

Читайте все новости по теме "Клубный чемпионат мира по футболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Клубный чемпионат мира по футболу
Объект
ФИФА
Источник
Источник:"Матч ТВ"
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