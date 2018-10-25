Европа против: ФИФА затеяла очередную революцию

Международная Федерация футбола (ФИФА) планирует организацию нового клубного турнира и соревнования для национальных сборных. При этом ведущие европейские профессиональные лиги выступили категорически против даже вынесения подобного предложения на голосование.

Глава ФИФА Джанни Инфантино хочет создать Лигу мира и изменить формат клубного чемпионата мира. В Лиге мира предполагается участие восьми лучших сборных, и она будет проводиться раз в два года. Клубный чемпионат мира, предположительно, будет проходить раз в четыре года с участием 24 команд.

Профессиональные лиги Англии, Испании, Германии и еще 38 чемпионатов не поддержали эту инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.