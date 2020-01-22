Это незаконно: в Нидерландах фанаты эпично спасли команду от пропущенного гола

Забавный эпизод произошел в матче второго по силе дивизиона Нидерландов между "Бредой" и "Йонг АЗ", когда болельщики первых выбросили второй мяч на поле, что привело к отмене гола.
Один из пользователей сайта Reddit поделился коротким роликом, на котором видно, как в результате высокого прессинга молодежной команде "АЗ" удалось отобрать мяч у хозяев поля, после чего один из ее игроков нанес точный удар в дальний угол ворот. Арбитр незамедлительно отменил взятие ворот, так как болельщики выбросили на поле второй мяч, и он оказался в непосредственной близости от игрового момента.
Игроки "Йонг АЗ" спорят с арбитром
Матч закончился победой "Бреды" со счетом 3:1, что позволило ей подняться на пятое место в турнирной таблице.
Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Нидерландов между "АЗ" и "Зволле" случился уникальный эпизод, когда мяч немыслимым образом не оказался в воротах.
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