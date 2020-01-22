Главная Новости
22 января • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Это незаконно: в Нидерландах фанаты эпично спасли команду от пропущенного гола

Читать материал на украинском

Забавный эпизод произошел в матче второго по силе дивизиона Нидерландов между "Бредой" и "Йонг АЗ", когда болельщики первых выбросили второй мяч на поле, что привело к отмене гола.

Один из пользователей сайта Reddit поделился коротким роликом, на котором видно, как в результате высокого прессинга молодежной команде "АЗ" удалось отобрать мяч у хозяев поля, после чего один из ее игроков нанес точный удар в дальний угол ворот. Арбитр незамедлительно отменил взятие ворот, так как болельщики выбросили на поле второй мяч, и он оказался в непосредственной близости от игрового момента.

Игроки "Йонг АЗ" спорят с арбитром

Игроки "Йонг АЗ" спорят с арбитром

Матч закончился победой "Бреды" со счетом 3:1, что позволило ей подняться на пятое место в турнирной таблице.

Новости
В Нидерландах фанаты избили футболистов после поражения 0:4 - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Нидерландов между "АЗ" и "Зволле" случился уникальный эпизод, когда мяч немыслимым образом не оказался в воротах.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "курьезы" на OBOZREVATEL.

Темы
курьезы чемпионат Голландии
Место
Нидерланды Бреда
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
обос как всегда - эпично спасли )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги