"Это неизбежно": Зинченко вынесли неутешительный вердикт

Главный тренер "Энергии" Олег Федорчук уверен, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в ближайшее время возникнут большие проблемы с попаданием в состав английской команды.

"На то, что Зинченко выпал из основы повлияла травма. Однако не только она. Саша стал заложником своей универсальности. Гвардиола в определенный момент попросил его поиграть на левом фланге защиты – не родной позиции. Зинченко согласился и закрыл проблемный участок. Но как только на эту позицию вернулся узкопрофильный, но классный защитник, тренер сразу отдал ему предпочтение перед Зинченко", - цитирует Федорчука footboom.

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"Что касается разговоров о спаде в игре Зинченко из-за девушки, то, скажу вам точно, спад в такой ситуации неизбежен. После женитьбы, или начала совместной жизни с девушкой, как минимум год карьеры футболиста пропадает. Тренеры не любят этот момент в жизни игроков. Но потом женатые наоборот более стабильны, чем холостяки", — сказал Федорчук.

Влада Седан и Александр Зинченко @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января Зинченко вышел в стартовом составе на матч 1/32 финала Кубка Англии и 19-й минуте открыл счет в поединке против "Порт Вейла", забив великолепный гол.

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