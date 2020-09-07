Экс-футболист сборной Украины о поражении от Испании: многие игроки себя запустили

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук заявил, что не узнает национальную команду после карантина.

Напомним, что наша команда с разгромным счетом проиграла Испании во втором туре Лиги наций и отдала ей лидерство в группе 4 дивизиона А. Украина имеет в своем активе три очка и отстает от первой позиции на один пункт.

"Я смотрю, что на нашу сборную очень подействовал карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Ни сегодня, ни со швейцарцами я не узнал. Потерялось все. Многие игроки как-то себя запустили. Очень важно, чтобы каждый футболист профессионально относился в любых условиях и готовил себя к тренировочному процессу. Я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже, чем испанцы", – сказал Шевчук в прямом эфире программы "Великий футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в матче с Испанией.

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