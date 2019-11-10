"Его аргументы неубедительны": рассказана правда про Ракицкого

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь считает, что Ярослав Ракицкий переехал в Россию не из-за денег.

"Я не знаю, чем именно он руководствовался, переходя в "Зенит". Российский клуб выступает в Лиге чемпионов, но и "Шахтер" там играет. И весьма неплохо. Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы. Полагаю, ему просто захотелось сменить обстановку. Он же всю футбольную жизнь провел в "Шахтере", начиная с ДЮСШ. И последствия перехода ему были очевидны. Он же сразу сказал: "Знаю, на что иду". Реакция Украины читалась заранее. Так что здесь некого винить. Как получилось, так получилось", — цитирует Соболя "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

23 октября Ярослав отметился невероятным ударом в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

На 26-й минуте 30-летний защитник подобрал отскок чуть ли не в центре поля и чудовищным "выстрелом" отправил мяч точно в нижний угол.

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