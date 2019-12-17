"Ее разрушили": тренер чемпионов мира U-20 раскрыл правду о реакции на триумф Украины

Бывший наставник сборной Украины до 20 лет, которая выиграла Чемпионат мира, Александр Петраков заявил, что не чувствует праздника в душе, несмотря на проведение торжественной церемонии.

"Здесь нет игроков киевского "Динамо". Президент их не отпустил. Поэтому я расстроен. На чемпионате у нас была одна семья, а потом ее разрушили. Ребята не виноваты, так случилось, я констатирую", – цитирует Петракова агентство Динамо Киев от Шурика.

Александр Петраков Football.ua

Новости Лидер сборной Украины перехитрил соперников и забил очередной гол в Италии

Главный тренер чемпионов считает, что многие воспринимают этот успех, как должное, и постоянно находят повод для критики.

"Все хорошее давно прошло. Очень много негатива стало. Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неправильно играли, неправильно все остальное делали. Как будто мы какая-то сборная Испании... Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей", – добавил Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который выступает за "Вальядолид" на правах аренды, может вернуться в стан "сливочных".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!