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19 января • обновлено в 18:27
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"Динамо" эффектно ушло от поражения в первом матче на сборах

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Киевское "Динамо" провело первый товарищеский матч на зимнем тренировочном сборе.

Динамо - Легия

Динамо - Легия

ФК Динамо

В турецком Белеке подопечные Алексея Михайличенко расписали ничью с лидером чемпионата Польши. Поединок против варшавской "Легии" завершился со счетом 1:1.

Уже на 13-й минуте номинальные гости открыли счет. Домагой Антолич подключился из глубины поля и ударом с линии вратарской забил первый гол.

Украинцы свой мяч забили в конце первого тайма. На 45-й минуте Шепелев вывел Цитаишвили на удар, и Гио в касание левой ногой эффектно в обводку послал мяч в дальний нижний угол.

"Динамо" — "Легия" - 1:1

Гол: Цитаишвили (45) — Антолич (13)

"Динамо" (первый тайм): Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль.

"Динамо" (второй тайм): Бущан – Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев – Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, де Пена – Русин.

Следующий матч у "бело-синих" запланирован на 20 января. В 16:00 начнется игра против азербайджанского "Нефтчи".

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Автор
Максим Богданов
Место
Турция Белек
Теги
Легия Варшава ФК Динамо Киев
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