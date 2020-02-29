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29 февраля • обновлено в 14:58
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"Динамо" - "Спартак": онлайн видеотрансляция чемпионата России по футболу

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В субботу, 29 февраля в Москве состоится один из центральных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

"Динамо" на "ВТБ Арене" примет в дерби "Спартак". Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени (16:30 мск).

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне "Спартак" выиграл оба матча: 2:1 дома и 1:0 в гостях.

Составы команд:

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Нжи.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

В прямом эфире следить за игрой можно будет благодаря плееру в этой новости.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Россия Москва
Теги
Спартак Москва Динамо Москва
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Серж Серж
Серж Серж
для кремлеботов это интересно,а украине нафига это？англию,испанию покажите лучше а не это г..но
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Педенко Александр
Педенко Александр
Реклама страны-агрессора! Где активисты под офисом!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Педенко Александр, в офисе сортиры драют.
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