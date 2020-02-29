"Динамо" - "Спартак": онлайн видеотрансляция чемпионата России по футболу

В субботу, 29 февраля в Москве состоится один из центральных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

"Динамо" на "ВТБ Арене" примет в дерби "Спартак". Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени (16:30 мск).

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне "Спартак" выиграл оба матча: 2:1 дома и 1:0 в гостях.

Составы команд:

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Нжи.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

В прямом эфире следить за игрой можно будет благодаря плееру в этой новости.

Ранее бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров рассказал о противостоянии "красно-белых" с украинскими клубами в последние годы существования СССР. В Донецке и Киеве "Спартак" закидывали кирпичами.

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