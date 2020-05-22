"Динамо" сенсационно не сумело обыграть "Рух"

Киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью в матче против "Руха" из Винников, который выступает в Первой лиге Украины. Встреча прошла на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Поединок прошел в невысоком темпе. Было видно, что футболисты далеки от своих наилучших кондиций. "Динамо" на правах фаворита (вероятность их победы оценивалась в 75%) старалось играть первым номером, но не сумело превратить владение мячом в забитые голы. "Рух", в свою очередь, показал хороший футбол, дисциплинированно отыграв в обороне. Стоит отметить, что и у соперников киевлян неоднократно возникали хорошие моменты для взятия ворот после контратак, но они не сумели их реализовать.

"Динамо" - "Рух" ФК "Динамо" Киев

"Динамо": Бущан (Бойко, 46) – Кендзера (Бенито, 68), Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Андриевский (Караваев, 46), Шепелев (Сирота, 74), Буяльский (Дуэлунд, 58), Вербич (Де Пена, 58) – Н. Русин (Соль, 58).

"Рух": Мысак – Заставный (Копина, 60), Дуць, Белый (Роанюк, 77), Сакив (Мысык, 68), Мартынюк (Коробенко, 74), Р. Русин (Биленький, 46), Брикнер (Калюжный, 58), Бойчук (Козловский, 77), Кондраков, Синиця (Ардазишвили, 66).

Напомним, что 6 июня динамовцы сыграют первый матч после возобновления украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро футболистов "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.

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