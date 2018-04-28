"Динамо" сделало предложение по вратарю сборной Украины

Киевское "Динамо" сделало предложение турецкому "Бешикташу" по выкупу контракта голкипера Дениса Бойко. Сейчас вратарь сборной Украины выступает за "Динамо" по договору аренды, который заканчивается в конце текущего сезона.

Как сообщает турецкое издание Fotomac президент "бело-синих" Игорь Суркис готов предложить "орлам" 1,2 миллиона евро. Напомним, что "Бешикташ" заплатил "Днепру" 3 миллиона за трансфер голкипера.

9 февраля вице-чемпионы Украины лишились основного вратаря Георгия Бущана. У 23-летнего игрока вице-чемпионов Украины обнаружена трещина в малоберцовой кости.

После этого в срочном порядке "Динамо" провернуло сенсационный трансфер с Бойко.

Как сообщал "Обозреватель","Динамо" лишилось голкипера перед матчами Лиги Европыс АЕКом, которые состоятся 15 и 22 февраля.