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28 февраля • обновлено в 22:07
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"Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от своего игрока

8.1т
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Киевское "Динамо" потерпело пятое поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, уступив в 20-м туре на выезде "Днепру-1", пропустив трижды от игрока, арендованного соперником.

Подопечные Алексея Михайличенко уже на шестой минуте игры остались в меньшинстве, после того как арбитр матча Катерина Монзуль удалила полузащитника Виталия Буяльского после просмотра видеоповтора.

Этот момент заставил гостей действовать менее остро в атаке. Тем не менее, на последних минутах первого тайма киевляне заработали право на 11-метровый, который четко реализовал словенский лидер "Динамо" Беньямин Вербич.

"Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от своего игрока

ФК "Динамо" Киев

Вторая 45-минутке превратилась в настоящий кошмар для динамовцев. "Бело-синие" пытались играть по счету, защищая свое преимущество. Однако этот плане не сработал и на 71-й минуте игры форвард днепрян Виталий Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", спокойно поразил ворота Дениса Бойко.

Даже красная карточка Владимира Полевого не остановила хозяев поля. На 82-й минуте все тот же Супряга замкнул подачу опытного Сергея Кравченко с углового. А уже в компенсированное время Виталий оформил хет-трик, отправив "Динамо" в нокаут.

Таким образом, "Динамо" вынуждено сосредоточиться на борьбе за вторую строчку с луганской "Зарей".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный легионер киевского "Динамо" Тамаш Кадар перешел в китайский клуб.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Теги
ФК Днепр ФК Динамо Киев
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
НЫНЕШНЕЕ ДИНАМО.ЭТО СБОРНАЯ ПОДВОРОТНИ !!!
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Молодец!!!!!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Красавчик! Михайличенко и Суркис не то пальто,что нужно Динамо.
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