"Динамо" победило в самом принципиальном противостоянии в УПЛ

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Мариуполь" в центральном матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Противостояние, ставшее за последний год, одним из самых принципиальных в украинском футболе, завершилось со счетом 3:0.

Обе команды одинаково невыразительно начали матч, но начиная с 15-й минуты класс киевлян стал выделяться все отчетливее и на 21-й минуте столичные футболисты открыли счет. Цыганков сделал отличную фланговую передачу, которую точным ударом замкнул Буяльский.

Забив гол вице-чемпионы Украины спокойно контролировали ситуацию и еще дважды смогли огорчить голкипера гостей Евгения Гальчука.

На 77-й минуте Цыганков замкнул передачу Шепелева, а на 81-й минуте, вышедший на замену Вербич, сделал счет разгромным.

"Динамо" – "Мариуполь" 3:0

Голы: 1:0 – 21 Буяльский, 2:0 – 77 Цыганков, 3:0 – 81 Вербич.

Динамо – Бущан, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Цыганков, де Пена (Вербич, 76), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 62), Беседин (Фран Соль, 84).

Мариуполь – Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Мишнев, Чех, Горбунов, Чурко (Кащук, 83), Вакула, Тищенко.

Предупреждения: Тищенко (18), Беседин (38), Дава (61).

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке 14-го тура киевляне уступили донецкому "Шахтеру" (1:0). Встреча прошла в Харькове и ознаменовалось грандиозным расистским скандалом.

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