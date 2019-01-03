МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Динамо", Милевский и лысый Шева: самые взрывные шутки Зеленского про футбол

402Читать материал на украинском

В канун Нового года Владимир Зеленский "открыл все карты", на всю страну объявив о намерении стать президентом Украины, чем вызвал огромный резонанс у многих украинцев.

Многие не воспринимают Зеленского как политика, видя его исключительно шоуменом. Уже 15 лет возглавляемая Владимиром студия "Квартал 95" создает свои шоу, где кроме прочего регулярно смеются и над украинским футболом. Приключения "Динамо" в Лиге чемпионов, политик Андрей Шевченко и Артем "хренов форвард" Милевский - OBOZREVATEL вспоминает самые взрывные шутки Зеленского и компании про футбол.

"Снова нас "Реал" ласкать пришел"

2006 год, "Динамо" попадает в яркую группу Лиги чемпионов с "Реалом", "Лионом" и румынской "Стяуа", и не менее ярко ее проваливает. Последнее место киевлян в группе тогда поддалось нещадной критике. Не остался в стороне и Зеленский с "Кварталом", когда особенно досталось Александру Шовковскому.

Кстати, через несколько лет этой же песней (с "Реалом" и "Лионом") студия решила потроллить и сборную Украины после неудач в отборах на Евро-2008 и ЧМ-2010. Но повторно тема была уже далеко не та.

"Андрей, вперед"

Больше всего из сборной Украины досталось, наверное, Андрею Шевченко. И то, не за сам футбол, а за краткую политическую карьеру в партии Наталии Королевской "Украина, вперед" (перед выборами в 2012 году). Жесткий троллинг Шевы в образе "классического спорстмена, читающего с листка" (да еще и в исполнении лысого Евгения Кошевого).

"И я - Ириша Блохина"

Евро-2012 запомнилось украинцам не только довольно ярким выступлением сборной на ЧЕ и самим чемпионатом, но и фактором Олега Блохина. Кроме того, что одиозный тренер выдавал перл за перлом у руля сборной, его дочь Ирина попала в состав ведущей спортивной передачи "Великий футбол". Это было эпично и заслужено отразилось в творчестве Зеленского.

"Akhmetov? It is the president of the president of Ukraine"

Евро-2012 стал одной из главный страниц жизни Украины в этом десятилетии. И накануне чемпионата украинцев волновало все вплоть до самых-самых мелочей, чтобы достойно выглядеть в глазах иностранных гостей. Одной из животрепещущих проблем был образ и знание английского тогда еще милиции, которой предстояло немало контактировать с туристами.

Зеленский в роли милиционера Васи, возможно, немного и перегнул с интеллектуальным образом украинского "мента". Но шутка про "президента президента" вошла в число избранных.

"Великий Блохиниус"

Блохина "Квартал 95", наверное, любил по-особому, посвятив ему целый эпизод (да еще и в роли спартанского покровителя). Но это уже другая история, по мотивам "легендарной" работы Олега Владимировича в "Динамо" с его "камон, плэй" и "будем разбираться".

И еще такой бонус Олегу Владимировичу

"50 грамм для храбрости, остальное - кураж"

Конечно же, куда же без него - Артема Милевского. 8-10 лет назад Милевский был постоянным героем СМИ, и во многом благодаря не футболу, а своей ночной жизни. "Артем после клуба" с легендарным "ребят, я не в курсе" в исполнении Зеленского - классика украинского юмора о спорте.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига УкраиныКубок Украины по футболу
Персоны
Владимир ЗеленскийОлег Блохинфутболист Андрей ШевченкоАлександр ШовковскийАртем МилевскийНаталья КоролевскаяОстап СтупкаИриша Блохина
Теги
ФК Динамо Киевсборная Украины по футболу95 КварталФК Шахтер
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда Зеленский объявил, что идет в президенты, голос свыше (с Печерска) ему сказал: «Куда прешь поперед Петьки в пекло?»
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги