"Динамо", Милевский и лысый Шева: самые взрывные шутки Зеленского про футбол

В канун Нового года Владимир Зеленский "открыл все карты", на всю страну объявив о намерении стать президентом Украины, чем вызвал огромный резонанс у многих украинцев.

Многие не воспринимают Зеленского как политика, видя его исключительно шоуменом. Уже 15 лет возглавляемая Владимиром студия "Квартал 95" создает свои шоу, где кроме прочего регулярно смеются и над украинским футболом. Приключения "Динамо" в Лиге чемпионов, политик Андрей Шевченко и Артем "хренов форвард" Милевский - OBOZREVATEL вспоминает самые взрывные шутки Зеленского и компании про футбол.

"Снова нас "Реал" ласкать пришел"

2006 год, "Динамо" попадает в яркую группу Лиги чемпионов с "Реалом", "Лионом" и румынской "Стяуа", и не менее ярко ее проваливает. Последнее место киевлян в группе тогда поддалось нещадной критике. Не остался в стороне и Зеленский с "Кварталом", когда особенно досталось Александру Шовковскому.

Кстати, через несколько лет этой же песней (с "Реалом" и "Лионом") студия решила потроллить и сборную Украины после неудач в отборах на Евро-2008 и ЧМ-2010. Но повторно тема была уже далеко не та.

"Андрей, вперед"

Больше всего из сборной Украины досталось, наверное, Андрею Шевченко. И то, не за сам футбол, а за краткую политическую карьеру в партии Наталии Королевской "Украина, вперед" (перед выборами в 2012 году). Жесткий троллинг Шевы в образе "классического спорстмена, читающего с листка" (да еще и в исполнении лысого Евгения Кошевого).

"И я - Ириша Блохина"

Евро-2012 запомнилось украинцам не только довольно ярким выступлением сборной на ЧЕ и самим чемпионатом, но и фактором Олега Блохина. Кроме того, что одиозный тренер выдавал перл за перлом у руля сборной, его дочь Ирина попала в состав ведущей спортивной передачи "Великий футбол". Это было эпично и заслужено отразилось в творчестве Зеленского.

"Akhmetov? It is the president of the president of Ukraine"

Евро-2012 стал одной из главный страниц жизни Украины в этом десятилетии. И накануне чемпионата украинцев волновало все вплоть до самых-самых мелочей, чтобы достойно выглядеть в глазах иностранных гостей. Одной из животрепещущих проблем был образ и знание английского тогда еще милиции, которой предстояло немало контактировать с туристами.

Зеленский в роли милиционера Васи, возможно, немного и перегнул с интеллектуальным образом украинского "мента". Но шутка про "президента президента" вошла в число избранных.

"Великий Блохиниус"

Блохина "Квартал 95", наверное, любил по-особому, посвятив ему целый эпизод (да еще и в роли спартанского покровителя). Но это уже другая история, по мотивам "легендарной" работы Олега Владимировича в "Динамо" с его "камон, плэй" и "будем разбираться".

И еще такой бонус Олегу Владимировичу

"50 грамм для храбрости, остальное - кураж"

Конечно же, куда же без него - Артема Милевского. 8-10 лет назад Милевский был постоянным героем СМИ, и во многом благодаря не футболу, а своей ночной жизни. "Артем после клуба" с легендарным "ребят, я не в курсе" в исполнении Зеленского - классика украинского юмора о спорте.