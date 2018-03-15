Динамо - Лацио: прогноз букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против римского "Лацио" в четверг, 15 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 20:00.

По мнению букмекеров, команда Александра Хацкевича является аутсайдером в предстоящей встрече. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 3.50, тогда как котировки на выигрыш итальянского клуба равны 2.07. Ничья в Киеве оценивается показателем 3.55.

Напомним, что в первой встрече 1/8 финала "Динамо" с "Лацио" сыграло вничью (2:2). Уже после финального свистка красную карточку получил Денис Гармаш.

Позже Хацкевич емко прокомментировал результат и рассказал, что сделает с Денисом.