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Динамо - Лацио: прогноз букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

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Киевское "Динамо" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против римского "Лацио" в четверг, 15 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 20:00.

По мнению букмекеров, команда Александра Хацкевича является аутсайдером в предстоящей встрече. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 3.50, тогда как котировки на выигрыш итальянского клуба равны 2.07. Ничья в Киеве оценивается показателем 3.55.

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Где смотреть Динамо - Лацио: расписание трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Напомним, что в первой встрече 1/8 финала "Динамо" с "Лацио" сыграло вничью (2:2). Уже после финального свистка красную карточку получил Денис Гармаш.

Позже Хацкевич емко прокомментировал результат и рассказал, что сделает с Денисом.

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Темы
Динамо - ЛациоЛига Европы
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК Динамо КиевФК Лацио Рим
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