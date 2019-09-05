"Динамо" исключило из заявки трех футболистов

Киевское "Динамо" убрало из заявки на сезон чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сразу трех игроков.

Александар Пантич

Киевский клуб больше не рассчитывает на Юрия Шпырку, Александара Пантича и Александра Петрусенко.

21-летний Шпырка отдан в аренду в "Прикарпатье", а 21-летний Петрусенко получил статус свободного агента.

Ранее такой же статус получил и сербский защитник Александар Пантич. 3 сентября вице-чемпионы Украины и 27-летний Пантич достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдной договоренности сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный журналист рассказал о ситуации внутри "Динамо". По его словам в команде назревает "восстание".

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