Главная Новости
5 сентября • обновлено в 21:15
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" исключило из заявки трех футболистов

1.3т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" убрало из заявки на сезон чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сразу трех игроков.

Александар Пантич

Александар Пантич

Киевский клуб больше не рассчитывает на Юрия Шпырку, Александара Пантича и Александра Петрусенко.

21-летний Шпырка отдан в аренду в "Прикарпатье", а 21-летний Петрусенко получил статус свободного агента.

Ранее такой же статус получил и сербский защитник Александар Пантич. 3 сентября вице-чемпионы Украины и 27-летний Пантич достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдной договоренности сторон.

Новости
"Времени воспитывать нет": Михайличенко принял радикальное решение в "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный журналист рассказал о ситуации внутри "Динамо". По его словам в команде назревает "восстание".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel