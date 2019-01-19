"Динамо" добыло разгромную победу в первом матче года

Киевское "Динамо" обыграло немецкий "Бохум" в первом товарищеском матче учебно-тренировочного сбора в Марбелье 2019 года. Украинская команда одержала победу со счетом 3:0.

Первый тайм выдался довольно ровным. У киперов обеих команд было мало работы. Киевляне искали свою игру с новым футболистом атаки – Франом Солем, который только начал вливаться в коллектив.

"Динамо" вышло вперед в средине первого тайма. Прекрасная комбинация в исполнении столичного клуба завершилась передачей Шапаренко на Цыганкова, который бильярдным ударом поразил дальний угол ворот немецкой команды.

Во втором тайме команда Александра Хацкевича удвоила свое преимущество. Форвард киевлян Назарий Русин получил передачу в нескольких метрах от ворот и, отыграв голкипера и игрока соперника, расписался во владениях "Бохума".

Молодой форвард "Динамо" удачно вошел в игру во втором тайме и вскоре оформил дубль, реализовав свой выход один на один с вратарем немецкой команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Карлос Самбрано вспомнил свои выступления за казанский "Рубин" в 2016-17 году. По мнению перуанского защитника, такому поступку есть вполне логичное объяснение.

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