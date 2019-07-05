"Динамо" добыло разгромную победу на сборах в Австрии

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" во втором матче предсезонных сборов в Австрии разгромило местный "Ваккер" – 3:0.

Команда Александра Хацкевича провела игру практически оптимальным составом. Исключением стали основной вратарь Денис Бойко и капитан Виктор Цыганков, которые пока не набрали нужных физических кондиций.

ФК "Динамо" Киев

Все три мяча "бело-синие" провели еще до перерыва. Первый гол в игре провел новичок киевлян Александр Караваев. Через восемь минут после этого отличился звездный полузащитник Беньямини Вербич. А на последней минуте первой половины встречи отличился Денис Гармаш, которому, по слухам, подыскивают новую команду.

ФК "Динамо" Киев

Следующий матч в Австрии динамовцы проведут в понедельник, 8 июля, с греческим "Олимпиакосом".

"Динамо" — "Ваккер" – 3:0

Голы: Караваев, 12, Вербич, Гармаш, 45 "Динамо": Нещерет (Кучерук, 46) — Кендзера (Караваев, 66), Бурда (Миколенко, 66), Кадар (Алибеков, 46), Шабанов — Кадири (Сидорчук, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Гармаш (Андриевский, 66) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Вербич (Де Пена, 46).

Как сообщал OBOZREVATEL, лидера "Динамо" Виктора Цыганкова не допустили к тренировкам команды.

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