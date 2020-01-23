"Динамо" добыло первую разгромную победу в году

Киевское "Динамо" добыло свою первую разгромную победу на тренировочных сборах в турецком Белеке.

Динамо - Вардар ФК Динамо

В рамках турнира Gloria Cup, подопечные Алексея Михайличенко обыграли "Вардар" (4:0), являющийся лидером чемпионата Северной Македонии.

Счет уже на 5-й минуте после великолепного паса Пиварича открыл Буяльский. Через 2 минуты Сидорчук удвоил преимущество, а на 29 минуте Дуэлунд довел результат до разгромного. Эффектную точку на 87-й минуте с пенальти поставил Русин.

Свой следующий матч "бело-синие" проведут 24 января против "Хайдука".

"Динамо" — "Вардар" - 4:0

Гол: Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (30), Русин (87, пен.)

"Динамо" (первый тайм): Бущан – Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко – Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский – Соль

"Динамо" (второй тайм): Нещерет – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена – Русин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 2020 года киевское "Динамо" сыграло вничью с польской "Легией". 20 января киевляне минимально обыграли азербайджанский "Нефтчи" – 2:1.

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