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Лунин показал, что вытворяет в "Реале", и вызвал фурор в сети

1.7т Читать материал на украинском

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин у себя в Instagram выложил видео с одной из тренировок в королевском клубе.

В ролике 20-летний голкипер нашей сборной тащит невероятные мячи после ударов футболистов мадридской команды. Клип вызвал настоящий фурор у поклонников украинца.

Новости
Лунин продолжит карьеру в команде Роналдо – СМИ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе. По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навасостается в команде на следующий сезон.

Фанаты мадридского клуба выступили против такого решения главного тренера Зинедина Зидана.

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