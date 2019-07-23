Лунин показал, что вытворяет в "Реале", и вызвал фурор в сети

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин у себя в Instagram выложил видео с одной из тренировок в королевском клубе.

В ролике 20-летний голкипер нашей сборной тащит невероятные мячи после ударов футболистов мадридской команды. Клип вызвал настоящий фурор у поклонников украинца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе. По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навасостается в команде на следующий сезон.

Фанаты мадридского клуба выступили против такого решения главного тренера Зинедина Зидана.

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