Главная Новости
23 декабря • обновлено в 22:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Чушь собачья!" Украинский агент высмеял трансфер футболиста сборной России

1.8т
Читать материал на украинском

Известный украинский футбольный агент Дмитрий Селюк высмеял информацию СМИ о переходе игрока сборной России Алексея Миранчука в зарубежный топ-клуб.

Менеджер категорично не верит в то, что за полузащитника "Локомотива" предлагают 20 миллионов евро.

Новости
Трансфер игрока "Шахтера" в "Баварию": появились новые подробности

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

ФК "Локомотив"

"Инсайды такого рода – чушь собачья. Эти вбросы очень влияют на непрофессиональных людей из руководства или окружения клубов. Какой-нибудь губернатор занимается своими делами и видит новость: большой клуб за условного Миранчука дает 20 миллионов. И такой: "О, а мы сами его заберем!" Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье", – цитирует Селюка sportbox.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о переходе защитника Виталия Миколенко в зарубежный клуб.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Трансферы
Персона
Дмитрий Селюк
Теги
сборная России по футболу ФК Локомотив Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Селюк он и есть селюк
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги