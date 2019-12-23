"Чушь собачья!" Украинский агент высмеял трансфер футболиста сборной России

Известный украинский футбольный агент Дмитрий Селюк высмеял информацию СМИ о переходе игрока сборной России Алексея Миранчука в зарубежный топ-клуб.

Менеджер категорично не верит в то, что за полузащитника "Локомотива" предлагают 20 миллионов евро.

Алексей Миранчук ФК "Локомотив"

"Инсайды такого рода – чушь собачья. Эти вбросы очень влияют на непрофессиональных людей из руководства или окружения клубов. Какой-нибудь губернатор занимается своими делами и видит новость: большой клуб за условного Миранчука дает 20 миллионов. И такой: "О, а мы сами его заберем!" Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье", – цитирует Селюка sportbox.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о переходе защитника Виталия Миколенко в зарубежный клуб.

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