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19 февраля • обновлено в 01:46
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"Боруссия" - ПСЖ: видеообзор матча плей-офф Лиги чемпионов

1.4т
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Немецкая "Боруссия" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла дома французский ПСЖ. Встреча в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" завершился со счетом 2:1.

В первом тайме гости доминировали на поле, установив уверенный контроль над мячом, но голов зрители не увидели. Все перевернулось после перерыва, когда команды провели невероятные 9 минут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор этого поединка.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Германия Дортмунд
Теги
Боруссия Дортмунд ПСЖ
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