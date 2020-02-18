"Боруссия" - ПСЖ: видеообзор матча плей-офф Лиги чемпионов

Немецкая "Боруссия" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла дома французский ПСЖ. Встреча в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" завершился со счетом 2:1.

В первом тайме гости доминировали на поле, установив уверенный контроль над мячом, но голов зрители не увидели. Все перевернулось после перерыва, когда команды провели невероятные 9 минут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор этого поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 февраля, свой путь в еврокубках начинает и украинский "Шахтер". Донецкий клуб в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы в Харькове примет португальскую "Бенфику". Уже стало известно, какие телеканалы покажут эту встречу.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!