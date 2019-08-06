Стадион в Бельгии фантастически исполнил гимн Украины на матче "Динамо"

Украинские болельщики, приехавшие в Брюгге поддержать киевское "Динамо", на последних минутах матча с местным клубом эффектно исполнили гимн Украины.

Несмотря на отрицательный результат, наши соотечественники не покинули трибуны, а устроили настоящий концерт, аккомпанируя себе на трубе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот перфоманс.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Брюгге" - "Динамо" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет через неделю (13 сентября) в Киеве.

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