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Стадион в Бельгии фантастически исполнил гимн Украины на матче "Динамо"

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Украинские болельщики, приехавшие в Брюгге поддержать киевское "Динамо", на последних минутах матча с местным клубом эффектно исполнили гимн Украины.

Несмотря на отрицательный результат, наши соотечественники не покинули трибуны, а устроили настоящий концерт, аккомпанируя себе на трубе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот перфоманс.

Новости
Брюгге - Динамо: видео гола

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Брюгге" - "Динамо" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет через неделю (13 сентября) в Киеве.

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Тема
Динамо – Брюгге
Место
Бельгия Брюгге
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Киев
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