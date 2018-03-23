Бойкот ЧМ-2018 в России: букмекеры оценили шансы

Ставки на вероятность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России начали принимать некоторые букмекерские конторы.

Так, шансы на то, что хотя бы одна сборная не приедет на Мундиаль, оценивается показателем 10,00, сообщает Eurosport. Ставки же на приезд всех сборных принимаются с коэффициентом 1,02.

А вот вероятность того, что чемпионат мира бойкотирует сборная Англии, имеет котировку 21,00. Интересно, что ставки можно сделать даже в некоторых российских конторах.

Как сообщал "Обозреватель", на чемпионат мира в Россию не приедут высокопоставленные чиновники из Великобритании, Польши и Исландии. Также к бойкоту могут присоединиться официальные лица из Швеции и Дании.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.