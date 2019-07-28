Бойко пострадал от взрыва на матче за Суперкубок Украины

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко пострадал от взрыва петарды на матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".

В концовке первого тайма во вратаря сборной Украины с фанатского сектора "горняков" одесского стадиона "Черноморец" прилетела петарда.

Футболист около минуты лежал на поле, держась за голову, пока главный арбитр встречи Виталий Романов выяснял в чем дело.

Позже игра была возобновлена.

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Напомним, что "Шахтер" имеет восемь побед в матчах за Суперкубок, "Динамо" – семь, в том числе киевляне победили и в прошлом сезоне.

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