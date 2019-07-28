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Бойко пострадал от взрыва на матче за Суперкубок Украины

17.4т Читать материал на украинском

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко пострадал от взрыва петарды на матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".

В концовке первого тайма во вратаря сборной Украины с фанатского сектора "горняков" одесского стадиона "Черноморец" прилетела петарда.

Футболист около минуты лежал на поле, держась за голову, пока главный арбитр встречи Виталий Романов выяснял в чем дело.

Позже игра была возобновлена.

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Напомним, что "Шахтер" имеет восемь побед в матчах за Суперкубок, "Динамо" – семь, в том числе киевляне победили и в прошлом сезоне.

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Тема
Суперкубок Украины
Место
Украина Одесса
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Бляди свидомые.... Хаос,махновщина....
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