"Бенфика" - "Шахтер": онлайн видео голов Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы играет с португальской "Бенфикой". Поединок проходит в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш"
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"Бенфика" Португалия – "Шахтер" Украина 2:1
1:0 – 9 Пицци
1:1 – 12, автогол Рубен Диаш
2:1 – 36 Рубен Диаш
Бенфика – Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Шикинью, Таарабт, Рафа Силва, Вайгль, Пицци, Диего Соуза.
Шахтер – Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Тайсон, Марлос, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Мораес.
Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в первом матче 1/18 финала "Шахтер" обыграл "Бенфику". Поединок плей-офф Лиги Европы прошел в Харькове на ОСК "Металлист" и завершился со счетом 2:1.
Все ключевые события случились во втором тайме. Украинская команда первой открыла счет, но спустя 10 минут гости смогли его сравнять. Решающий гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.
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