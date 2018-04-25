Арсенал – Атлетико: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" встретятся в первом матче полуфинала Лиги Европы на стадионе "Эмирейтс" в столице Великобритании. Битва главных претендентов на победу в турнире состоится в четверг, 26 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Арсенал – Атлетико. Начало игры – в 22:05 по киевскому времени.

Для команд эта игра станет первой между собой в еврокубках. До этого "канониры" и "матрасники" встречались ли в матче за Emirates Cup. В Лондоне "Арсенал" одержал феноменальную победу в эпичной концовке. Апофеозом той товарищеской встречи стал совершенно космический гол россиянина Андрея Аршавина.

Лига Европы. 1/2 финала

Первый матч

Лондон, стадион "Эмирейтс"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Арсенал" (Лондон, Англия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания) – 0:0

"Арсенал" (ориентировочный состав): Чех – Монреаль, Косельни, Мустафи, Бельерин – Уилшир, Джака, Рэмзи – Озил, Мхитарян – Ляказетт

"Атлетико" (ориентировочный состав): Облак – Лукас, Годин, Савич, Хуанфран – Коке, Габи, Сауль Ньигес, Корреа – Диего Коста, Гризманн

Как сообщал "Обозреватель", в Мексике был украден Кубок Лиги Европы.