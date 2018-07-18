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Английский футболист забил гол "волшебным" ударом

2.1тЧитать новость на украинском

Полузащитник сборной Англии Эллиот Эмблтон отметился невероятным ударом на чемпионате Европы для футболистов до 19 лет. Эпизод произошел в матче первого тура против Турции.

На 54-й минуте воспользовавшись передачей партнера, хавбек "Сандерленда" одним финтом ушел от соперника и поразил ворота ювелирным "выстрелом" из-за пределов штрафной. Мяч после подкрутки влетел в девятку.

Sky Sports в своем репортаже назвал этот гол "моментом волшебства". Британцы победили турков со счетом 3:2.

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Тема
чемпионат Европы по футболу
Место
Финляндия
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