Английский футболист забил гол "волшебным" ударом

Полузащитник сборной Англии Эллиот Эмблтон отметился невероятным ударом на чемпионате Европы для футболистов до 19 лет. Эпизод произошел в матче первого тура против Турции.

На 54-й минуте воспользовавшись передачей партнера, хавбек "Сандерленда" одним финтом ушел от соперника и поразил ворота ювелирным "выстрелом" из-за пределов штрафной. Мяч после подкрутки влетел в девятку.

Sky Sports в своем репортаже назвал этот гол "моментом волшебства". Британцы победили турков со счетом 3:2.

Напомним, что сборная Украины U-19 на матче Евро победила команду Франции (2:1)