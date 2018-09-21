5-й тур чемпионата Италии по футболу: результаты и таблица

Матчи пятого тура итальянской Серии А состоялись с 21 по 23 сентября. Центральным противостоянием тура стал поединок между поиздевавшейся над "Наполи" и отобравшей очки у "Фиорентины" "Сампдорией" и неудачно стартовавшим в новом сезоне чемпионата Италии "Интером".

По традиции некоторые матчи турнира в прямом эфире показали каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию результаты тура.

Чемпионат Италии. 5-й тур

21 сентября (пятница)

Сассуоло – Эмполи 3:1 (1:1, 2:0) Голы: 0:1 – 1 Капуто, 1:1 – 13 Боатенг, 2:1 – 57 Феррари, 3:1 – 85 Ди Франческо. Сассуоло – Консильи, Лирола, Марлон, Феррари, Рожерио, Локателли, Данкан, Сенси (Бурабия, 67), Берарди (Бриньола, 81), Ди Франческо, Боатенг (Эль-Бабакар, 62). Эмполи – Терраччано, Ди Лоренцо, Сильвестре, Майетта, Весели, Аккуа (Беннасер, 14), Капецци (Траоре, 81), Крунич, Зайц, Капуто, ла Гумина (Мраз, 66). Предупреждения: Капецци (6), Крунич (11), Ди Франческо (31), Зайц (45).

Удаление: Зайц (71).

22 сентября (суббота)

Парма – Кальяри 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – 20 Инглезе, 2:0 – 47 Жервиньо. Парма – Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Димарко, Ригони, Штулац, Барилла, Жервиньо (Гобби, 86), Инглезе (Чераволо, 74), Ди Гаудио (Дейола, 65).

Кальяри – Краньо, Срна, Романья, Клаван, Ликояннис, Ионицэ (Кастро, 60), Брадарич (Чигарини, 78), Барелла, Жоао Педро, Черри (Фариас, 60), Сау. Предупреждения: Гальоло (31), Сау (34), Барилла (69).

Фиорентина – СПАЛ 3:0 (2:0, 1:0) Голы: 1:0 – 18 Пьяца, 2:0 – 28 Миленкович, 3:0 – 56 Кьеза. Фиорентина – Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги (Ганцко, 46), Бенасси, Верету, Жерсон, Кьеза (Миральяс, 66), Симеоне, Пьяца (Эссерик, 77).

СПАЛ – Гомис, Чонек, Викари (Шимич, 57), Фелипе, Ладзари, Куртич, Скьяттарелла, Миссироли (Валоти, 66), Фарес, Петанья (Палоски, 76), Антенуччи. Предупреждения: Бираги (33), Скьяттарелла (55), Куртич (73).

Сампдория – Интер 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 90 Брозович. Сампдория – Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат (Баррето, 59), Экдаль, Линетти (Янкто, 59), Рамирес (Сала, 90), Дефрель, Куальярелла.

Интер – Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Перишич, 60), Наингголан (Валеро, 83), Кандрева (Кейта Бальде, 70), Икарди. Предупреждения: Линетти (6), Миранда (20), Валеро (90), Дефрель (90), Тонелли (90).

23 сентября (воскресенье)

Милан – Аталанта 2:2 (1:0, 1:2) Голы: 1:0 – 2 Игуаин, 1:1 – 54 Гомес, 2:1 – 61 Бонавентура, 2:2 – 90 Ригони. Милан – Доннарумма, Калабрия (Абате, 67), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Бакайоко, 74), Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кастильехо, 85).

Аталанта – Голлини, Толои, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс (Иличич, 76), Пашалич (Ригони, 46), Гомес, Барроу (Сапата, 46). Предупреждения: Калабрия (51), Игуаин (65), Гомес (78)

Фрозиноне – Ювентус 0:2 (0:0, 0:2) Голы: 0:1 – 81 Роналду, 0:2 – 90 Бернардески. Фрозиноне – Спортьелло, Саламон, Капуано, Молинаро, Гольданига, Хадльвредссон (Кассата, 85), Чибса, Кэмпбелл (Чиано, 71), Майелло (Крисетиг, 48), Дзампано, Перица.

Ювентус – Шченсны, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Жоау Канселу, 69), Джан, Пьянич, Бентанкур (Бернардески, 56), Роналду, Дибала, Манджукич (Матюиди, 85). Предупреждения: Бентанкур (27), Перица (29), Молинаро (62), Спортьелло (79)

Торино – Наполи 1:3 (0:2, 1:1) Голы: 0:1 – 4 Инсинье, 0:2 – 20 Верди, 1:2 – 51, пенальти Белотти, 1:3 – 59 Инсинье. Торино – Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Айна (Париджини, 77), Базелли (Эдера, 87), Ринкон, Мейте (Сориано, 62), Беренгер, Дзадза, Белотти.

Наполи – Оспина, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Луперто (Максимович, 74), Рог (Аллан, 60), Гамшик, Кальехон, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54), Мертенс. Предупреждения: Кулибали (23), Ринкон (31), Рог (37), Иццо (43), Альбиоль (52).

Лацио – Дженоа 4:1 (2:0, 2:1) Голы: 1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 23 Иммобиле, 2:1 – 46 Пентек, 3:1 – 53 Милинкович-Савич, 4:1 – 89 Иммобиле. Лацио – Стракоша, Касерес, Ачерби, Уоллес, Марушич (Габаррон, 86), Лулич, Лейва, Пароло, Милинкович-Савич (Бадель, 72), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле.

Дженоа – Маркетти, Кришито, Сполли (Куаме, 27), Зуканович, Гюнтер, Бираски, Хильемарк, Ромуло (Лазович, 57), Юри Медейруш (Сандро, 62), Бесса, Пентек. Предупреждения: Сполли (11), Бесса (45), Бадель (80).

Кьево – Удинезе 0:2 (0:0, 0:2) Голы: 0:1 – 76 де Пауль, 0:2 – 90 Лазанья. Кьево – Соррентино, Томович, Каччаторе, Бани (Россеттини, 68), Барба, Бирса (Лерис, 74), Радованович, Оби (Пеллиссье, 79), Джаккерини, Ригони, Стемпиньски.

Удинезе – Скуффет, Нюйтинк, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Бехрами, де Пауль, Пуссетто (Мачис, 62), Фофана, Мандрагора (Барак, 89), Теодорчик (Лазанья, 67). Предупреждения: Бехрами (83), Джаккерини (90).

Болонья – Рома 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – 36 Маттьелло, 2:0 – 59 Сантандер. Болонья – Скорупски, Де Майо, Ларангейра, Калабрези, Маттьелло, Джемаили, Крейчи, Сванберг (Мбайе, 61), Надь, Сантандер (Дестро, 82), Фальчинелли (Оквонкво, 68).

Рома – Ольсен, Маркано, Фасио (Коларов, 64), Манолас, Флоренци, де Росси, Перотти, Кристанте (Пасторе, 54), Пеллегрини, Клюйверт (Ундер, 59), Джеко. Предупреждения: де Росси (30), Кристанте (33), Фасио (63), Пеллегрини (79), Мбайе (90), Де Майо (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста пропустит четыре матча за плевок в соперника.