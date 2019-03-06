1/8 финала Лиги Европы: когда и где смотреть онлайн 7 марта

В футбольной Лиге Европы в четверг, 7 марта, будут сыграны первые матчи 1/8 финала турнира.

Для украинских болельщиков центральным станет противостояние в Лондоне, где киевское "Динамо" сыграет с "Челси". Также стоит выделить встречу немецкого "Айнтрахта" с итальянским "Интером".

Поединки можно будет увидеть в эфире украинского, российского и белорусского ТВ. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Трофей Лиги Европы UEFA.com

Лига Европы. 1/8 финала

Первые матчи

19:55. "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия) – "Интер" (Милан, Италия)

ТВ-трансляция: "Матч! Футбол 2" (Россия), "Беларусь 5. Интернет"

19:55. "Ренн" (Франция) – "Арсенал" (Лондон, Англия)

ТВ-трансляция: "Футбол 1" (Украина), "Матч! Футбол 1" (Россия)

19:55. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Вильярреал" (Испания)

ТВ-трансляция: "Матч ТВ", "Матч! Премьер" (оба – Россия), "Беларусь 5"

19:55. "Севилья" (Испания) – "Славия" (Прага, Чехия)

ТВ-трансляция: "Матч! Футбол 3"

22:00. "Челси" (Лондон, Англия) – "Динамо" (Киев, Украина)

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

ТВ-трансляция: "Футбол 2" (Украина), "Матч! Футбол 1", "Беларусь 5"

22:00. "Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)

ТВ-трансляция: "Матч ТВ", "Матч! Премьер" (оба – Россия), "Беларусь 5. Интернет"

22:00. "Наполи" (Неаполь, Италия) – "Зальцбург" (Австрия)

ТВ-трансляция: "Матч! Футбол 2" (Россия)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

Отметим, что ответные матчи пройдут 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" столкнулось с катастрофическими кадровыми потерями перед битвой с "Челси" в Лиге Европы.

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