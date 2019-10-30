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30 октября • обновлено в 11:50
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1/8 финала Кубка Украины по футболу: где смотреть все матчи

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В Кубке Украины по футболу в среду, 30 октября, будут сыграны матчи 1/8 финала.

Главное внимание, несомненно, приковано к битве киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в Киеве на НСК "Олимпийский". Кроме того, выделяется противостояние представителей нашей страны в Лиге Европы – "Александрии" и луганской "Зари".

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Некоторые матчи можно будет увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию расписание игрового дня.

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября (среда)

14:00. "Мариуполь" – "Олимпик", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Юрий Иванов

14:00. "Минай" – "Львов", YouTube
пгт Минай, стадион "Минай-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко

15:00. "Ингулец" – "Днепр-1", YouTube
пгт Петрово, стадион "Ингулец"
Главный арбитр: Александр Дердо

15:00. "Николаев" – "Десна", YouTube
Николаев, Центральный стадион
Главный арбитр: Александр Шандор

17:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

18:00. "Альянс" – "Горняк-Спорт", YouTube
Сумы, стадион "Юбилейный"
Главный арбитр: Роман Блавацкий

18:00. "Александрия" – "Заря", YouTube
Александрия, стадион Ника
Главный арбитр: Игорь Пасхал

19:30. "Динамо" – "Шахтер", 2+2 / YOUTUBE / ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Владимир Копиевский

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес рассказал, как сцепился на тренировке с полузащитником сборной Украины Виталием Буяльским.

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Темы
Динамо - Шахтер Кубок Украины по футболу
Место
Украина
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