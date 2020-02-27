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27 февраля • обновлено в 04:56
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Жена Ярмоленко похвасталась шикарной фигурой в соблазнительном купальнике

1.6т
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Супруга украинского нападающего лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко собрала множество восторженных комментариев в Instagram, выложив свою фотографию с солнечного пляжа.

На снимке Инна демонстрирует великолепную спортивную фигуру, облаченную в соблазнительный купальник.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим и другими фото красотки.

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

@yarmolkina10

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL в конце позапрошлого года Инна Ярмоленко произвела фурор в соцсетях снимком в завлекающем бикини.

Отметим, что ранее Инна похвасталась обворожительной фотографией в роскошном коротком платье с глубоким декольте.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Инна Ярмоленко
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