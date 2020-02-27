Жена Ярмоленко похвасталась шикарной фигурой в соблазнительном купальнике

Супруга украинского нападающего лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко собрала множество восторженных комментариев в Instagram, выложив свою фотографию с солнечного пляжа.
На снимке Инна демонстрирует великолепную спортивную фигуру, облаченную в соблазнительный купальник.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим и другими фото красотки.
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Инна Ярмоленко
@yarmolkina10
Как сообщал ранее OBOZREVATEL в конце позапрошлого года Инна Ярмоленко произвела фурор в соцсетях снимком в завлекающем бикини.
Отметим, что ранее Инна похвасталась обворожительной фотографией в роскошном коротком платье с глубоким декольте.
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